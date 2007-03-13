Премьер завершил рабочую поездку в Ровно
18:59, 13 марта 2007Политика
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С административно-хозяйственным активом
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил рабочую поездку в город Ривне и отбыл в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр посетил предприятия «Бурштин України», Ривненский семенной завод, а также открытое акционерное общество «Ривнеазот».
Также В.ЯНУКОВИЧ провел совещание с административно-хозяйственным активом Ривненской области.
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