Премьер завершил рабочую поездку в Ровно

18:59, 13 марта 2007
Политика
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С административно-хозяйственным активом

Виктор Янукович Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил рабочую поездку в город Ривне и отбыл в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр посетил предприятия «Бурштин України», Ривненский семенной завод, а также открытое акционерное общество «Ривнеазот».

Также В.ЯНУКОВИЧ провел совещание с административно-хозяйственным активом Ривненской области.

 

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