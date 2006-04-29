Одесса: приглашаются все, кроме Партии регионов

Лидеры областных организаций «Народного союза «Наша Украина», БЮТ и СПУ подписали меморандум о создании коалиции демократических сил в Одесском облсовете, передает кореспондент УНИАН.

По словам председателя облорганизации НСНУ Алексея КОЗАЧЕНКО, «трем политическим силам удалось преодолеть внутренние противоречия и объединиться для совместной работы на благо Одесского региона». Двери коалиции открыты и для других политических сил, добавил он, с ними ведутся переговоры о вступлении в коалицию». Это не касается, уточнил А.КОЗАЧЕНКО, только Партии регионов, одесские активисты которой «работают над созданием своего большинства в облсовете».

По мнению первого секретаря облорганизации СПУ Василия ЦУШКО, «рано прогнозировать, кто сумеет создать большинство в облсовете. Это покажет сессия, запланированная на третью декаду мая. Не согласована пока и кандидатура председателя облсовета».

В свою очередь руководитель областного штаба БЮТ Владимир КУРЕННОЙ заявил в интервью УНИАН, что «кандидат на должность председателя облсовета от демократической коалиции уже есть», однако назвать его фамилию отказался. В.КУРЕННОЙ убежден, что к концу первой декады мая, когда будут пересчитаны голоса избирателей шести районов Одесщины, коалиция будет расширена.

Состоянием на 25 апреля, общее количество представителей от НСНУ, БЮТ и СПУ в Одесском облсовете составляло менее половины его состава – 48 депутатов. Однако вполне вероятно, что в состав демократической коалиции после пересчета голосов, согласно решению Апелляционного суда Одесской области от 25 апреля, войдут также представители партии «Видродження».