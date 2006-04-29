Как только будет узаконен статус русского языка, будет больше внимания украинскому

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ уверен, что решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального "находится в конституционном поле Украины". Как передает корреспондент УНИАН, в "прямом эфире" Севастопольской государственной региональной ТРК В.САРАТОВ, отвечая на вопрос о законности решения о предоставлении русскому языку статуса регионального, отметил: "вы понимаете, я уверен в том, что сегодня получит соответствующее указание и прокуратура, и управление юстиции — пусть изучают. Мы очень внимательно составляли документ, он находится в конституционном поле Украины".

Председатель горсовета подчеркнул, что вопрос русского языка для членов Севастопольского отделения Партии регионов (Партия регионов представлена в городском совете 45 из 75 депутатов - УНИАН) является "первоочередным и принципиальным, и им мы будем заниматься постоянно". По его словам, предыдущие решения горсовета о применении русского языка в делопроизводстве говорят о том, что "вопрос не только существует, но и является актуальным. Сейчас ситуация характерна тем, что с данным вопросом выступает не отдельно взятый Севастополь, но и ряд других областей".

Отвечая на вопрос, "что это дает" (предоставление русскому языку статуса регионального), В.САРАТОВ ответил следующим образом: "если мы стремимся решить этот вопрос так, как мы желаем его решить, нужно предпринимать первые шаги, потому что на первом этапе мы будем инициировать принятие закона Украины о региональных языках".

На просьбу прокомментировать мнение некоторых политиков о том, что "ЮЩЕНКО якобы упустил ситуацию и допустил русификацию Украины", В.САРАТОВ поставил встречный вопрос этим политикам: "вы хотите раскола Украины, или хотите иметь единое государство, в котором слышать голос каждого?" По мнению председателя горсовета, "не нужно слушать не очень умных политиков, которые говорят о русификации. Я, напротив, считаю, что как только будет узаконен статус русского языка, в хорошем плане будет больше внимания украинскому языку. Наши люди настроены вполне толерантно, просто, когда они видят, что начинают ущемляться права русского языка, у них появятся обратная реакция". По убеждению В.САРАТОВА, "будущее Украины - в двуязычности". По его словам, "те люди, которые пытаются сегодня поставить один язык над другим, они порождают ту проблему, из которой невозможно будет выбраться, поэтому нужно подходить к этому вопросу очень взвешенно".

При этом председатель городского совета отказался комментировать представление премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО на освобождение от должности председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея ИВАНОВА и представления о назначении на эту должность Михаила ЕЖЕЛЯ (главнокомандующего ВМС Украины с 1996 по 2002 год - УНИАН). Как сказал В.САРАТОВ, "Президент эти представления не рассматривал. Я дальше ничего не комментирую, потому что больше сказать нечего, все остальное – будут домыслы. А домыслами я заниматься не хочу, потому что это даже не отвечает статусу председателя городского совета".