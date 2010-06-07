В Партии регионов распереживались из-за пассивности Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов Артем ЩЕРБАНЬ выражает обеспокоенность пассивностью оппозиции.

В комментарии УНИАН он сказал: «Сто дней являются сакральной датой не только для власти, но и для оппозиции, однако, в отличие от команды Виктора ЯНУКОВИЧА, команда Юлии ТИМОШЕНКО не имеет чем похвастаться».

По словам депутата, президентская команда за три месяца не только полностью выстроила новую по кадровому составу властную вертикаль, а еще и обнародовала программу реформ, четко очертив приоритеты развития страны.

“Тогда как ведущая, по меньшей мере, по шумихе, сила оппозиции проявила себя разве что активностью по поводу закрепления за своим лидером статуса “первой среди вторых на селе” и вандализмом в Верховной Раде”, - заметил А.ЩЕРБАНЬ.

Он считает, что в случае продолжения такой тенденции можно будет говорить “о полной деморализации и идейном банкротстве оппозиции во главе с Юлией Владимировной”.

В то же время, А.ЩЕРБАНЬ заметил, что его это не радует. «Поскольку по демократическим канонам в полную силу власть входит тогда, когда имеет за собой не менее сильную оппозицию. Это придает власти дополнительный стимул к самоусовершенствованию и саморазвитию», - сказал депутат.

«Пока же смахивает на то, что оппозиция не в состоянии не только на конструктивное соучастие в создании государства, но и имеет большие проблемы с восприятием объективной реальности. Но это уже не вопрос реальной политики», - подчеркнул А.ЩЕРБАНЬ.