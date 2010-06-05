Гриценко знает, кого надо привлечь к ликвидации последствий наводнений

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО посоветовал министру по чрезвычайным ситуациям Нестору ШУФРИЧУ и министру обороны Михаилу ЕЖЕЛЮ привлечь инженерный батальон «Тиса», созданный Украиной, Словакией, Венгрией и Румынией, для ликвидации последствий наводнений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

По словам А.ГРИЦЕНКО, «из года в год Украина страдает от наводнений и каждый раз вынуждена тратить колоссальные средства и усилия на ликвидацию их следствий».

«Ни в прошлом, ни в позапрошлом году никто «Тису» не привлекал, - заметил экс-министр обороны. – Хотя каждый год этот батальон проходит военные учения, все четыре страны вкладывают в это собственные средства».

Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что в настоящее время «Тиса» действует только на бумаге. «Именно поэтому в таких чрезвычайных ситуациях, случившихся во Львове и в Закарпатье на этой неделе, надо привлекать этот международный батальон для помощи спасателям и населению», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

*** Создание международного инженерного батальона «Тиса» было инициировано Украиной в декабре 1998 году с целью быстрого совместного военного реагирования на угрозы наводнений, а также борьбу с последствиями стихийных бедствий в странах Карпатского региона. Соглашение было подписано 15 ноября 2002 года в Будапеште председателями генеральных штабов венгерской, румынской армий, Вооруженных сил Словацкой Республики и Украины.

Основные задачи батальона: эвакуация людей, оборудования и имущества, обеспечение технического обслуживания и эксплуатации гуманитарной помощи, участие в восстановлении дорог и гидротехнических сооружений, расчистка завалов, оборудования и строительство временных мостов и дренажных систем, регулирование течений рек, временное снабжение в пострадавшие районы электроэнергии, питьевой воды и т. п.