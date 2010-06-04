Янукович просит не обвинять милицию: они тоже страдают

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отрицает факты блокирования милицией оппозиционных акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня.

По словам Президента, он не защищает милицию, но милиция не должна допускать выяснения политических споров силовыми методами.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, милиция реагирует только на противоправные действия. «Я уверен в том, что она не реагирует ни на какие политические цвета той или иной политической силы», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что милиция должна обеспечивать общественный порядок, поскольку его отсутствие, по словам главы государства, мешает большинству людей жить спокойно в том или ином регионе.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, граждан, нарушающих общественный порядок, независимо от политической принадлежности, «милиция, как говорится, своевременно уберегает от неприятностей, потому что есть же противостояние политических сил». Президент добавил, что милиции ничего другого не остается, как разделять политические силы, чтобы не было столкновений. «Мы знаем, что есть политические силы, которые хотят стоить свою политику на популизме, изображать из себя героев или обиженных», - подчеркнул он.

Как сказал Президент, милиционеры - тоже люди и, может, иногда реагируют и резко, но обвинять всех нельзя. «Обвинять милиционеров… Они тоже страдают. За этот год более 30 различных радикальных манифестаций было, в которых пострадали работники милиции», - отметил он.