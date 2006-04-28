Заместителем Черновецкого избран Довгий

По результатам проведенного тайного голосования заместителем Киевского городского председателя - секретарем Киевсовета избран представитель фракции Леонида Черновецкого Олесь ДОВГИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, глава счетной комиссии Анатолий ЧУБ сообщил депутатам Киевсовета, что бюллетени для голосования получили 65 депутатов городского совета. За кандидатуру О.Довгого отдали свои голоса все 65 эти депутатов. Испорченных бюллетеней не обнаружено.

Согласно данным голосования, от Блока Черновецкого вместе с городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ проголосовали 22 депутата, от блока «Наша Украина» - 15 депутатов, от Народного блока Литвина - 5, СПУ - 3, Партии регионов - 9, Блока Виталия Кличко ПОРА-ПРП - 11 депутатов.

Как сказал Л.Черновецкий, он “рад сейчас даже больше, чем когда вы засвидетельствовали мое присутствие как председателя Киевсовета. Мое сердце разрывается от того, что правда победила. Я ни под кого не лягу. И я всем, кто меня поддержал сегодня, дам возможность проявить себя на виду у киевлян в полном объеме, во всей красоте. Я отвечаю за все, что будет происходить с секретарем и его командой, потому что я взял перед вами и перед киевлянами такую ответственность».

Киевский городской председатель сообщил, что передает председательство на сессии О.Довгому, а сам идет на проведение расширенного заседания коллегии Киевской городской госадминистрации.

Сессию продолжает вести новоизбранный секретарь Киевсовета.