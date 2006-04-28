Украину срочно берут в НАТО

Подавляющее большинство стран - членов НАТО поддержало идею приглашения Украины к Плану действий относительно членства уже в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Софии по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО во время заседания комиссии Украина-НАТО заявили о готовности поддержать Украину на пути проведения демократических и экономических реформ. В частности, отметил министр, выражались искренние пожелания и надежды на то, что Украине удастся пройти как можно быстрее путь, на который мы стали, а также создать коалиционное большинство из демократических сил и сформировать правительство.

Как отметил министр иностранных дел Украины, основной месидж, прозвучавший в Софии, - дверь НАТО остается открытой для Украины. Однако Украине нужно доказать, что она хочет войти именно в эту дверь, заметил он.

В то же время Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что никто в Альянсе не занимается тем, «чтобы втянуть Украину в НАТО». Напротив, отметил министр, во время заседания комиссии Украина-НАТО отмечалось, что «мяч находится на украинском поле».

По его словам, на заседании комиссии была выражена надежда, что в украинском обществе удастся изменить отношение к членству Украины в НАТО.

Вместе с тем министр заметил, что во время заседания комиссии Украина-НАТО отмечался значительный позитивный вклад Украины в региональную и глобальную безопасность. При этом, подчеркнул Б.ТАРАСЮК, отмечалось, что «Украина является чистым контрибютором в миротворческих операциях, в том числе и под руководством НАТО». В частности, Б.ТАРАСЮК сообщил, что Украине была выражена глубокая благодарность за участие в миротворческих операциях в Косово, Средиземном море, Судане. Он также проинформировал, что во время заседания комиссии проводились консультации относительно возможного привлечения Украины к участию в операции в Афганистане.

Вместе с тем, во время пресс-конференции Б.ТАРАСЮК выразил глубокую уверенность, что внешнеполитический курс Украины будет продолжен новым правительством. «Внешнеполитический курс нашего государства не претерпит изменений, поскольку гарантом этого курса является Президент Виктор ЮЩЕНКО, который, несмотря на изменения к Конституции, оставляет за собой очень важные полномочия», - сказал министр. Он также объяснил, что в соответствии со ст. 106 Конституции Украины Президент имеет право вносить на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры министров иностранных дел и обороны.

По словам Б.ТАРАСЮКА, вчера во время официального визита в Латвию Президент Украины В.ЮЩЕНКО подтвердил, что внешнеполитический курс Украины не претерпит изменений.