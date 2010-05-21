ВСК ВР по «педофильскому скандалу» в Артеке приказала долго жить

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об отчете ВСК ВР по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 166 из 408 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Данным проектом постановления предусматривалось прекратить деятельность ВСК, а Генпрокуратуре поручить в кратчайшие сроки завершить расследование. Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что несмотря на то, что проект постановления не поддержан, комиссия прекращает работу, поскольку срок ее деятельности определен – 3 месяца, и он истек.

На заседании парламента с отчетом о деятельности комиссии выступила председатель ВСК Екатерина САМОЙЛИК. Она отметила, что «по результатам расследования дела достаточных доказательств вины Д.ПОЛЮХОВИЧА и других лиц в насильственном удовлетворении половой страсти с малолетними, которые давали бы достаточные основания для направления дела в суд, пока еще не получено».

Она отметила, что по делу допрошено более 330 свидетелей и назначено около 43 судебных экспертиз. По ее словам, проведены «судебно-медицинские экспертизы обвиняемого Д.ПОЛЮХОВИЧА» и других лиц, и «признаков активного или пассивного гомосексуализма у этих лиц не обнаружено». По ее словам, также не установлено Киевским городским центром судебно-психиатрических экспертиз расстройств в психике Дмитрия ПОЛЮХОВИЧА. Она подчеркнула, что с ноября 2009 года законный представитель потерпевших Елена ПОЛЮХОВИЧ отказывается предоставить детей для проведения экспертиз относительно телесных повреждений детей.

Е.САМОЙЛИК отметила, что на сегодняшний день «данные, подтверждающие показания потерпевших, отсутствуют». Она сообщила, что по делу проведены исследования с использованием полиграфа в отношении народных депутатов Украины Сергея ТЕРЕХИНА, Руслана БОГДАНА, и заключения исследований «не подтвердили их участие в действиях сексуального характера в отношении потерпевших детей».

Е.САМОЙЛИК призвала прекратить деятельность комиссии, чтобы «мы больше в политическую плоскость не переносили этот вопрос». Она отметила, что необходимо, чтобы Генпрокуратура завершила это дело, «но для этого нужна добрая воля матери детей».

После отчета в зале возникла дискуссия между народными депутатами Украины из фракции ПР и депутатами из фракции БЮТ. В частности депутат Олег ЛЯШКО назвал это дело политическим заказам в борьбе против Юлии ТИМОШЕНКО во время президентских выборов. В то же время представители фракции ПР говорили о необходимости создания еще одной комиссии, которая расследовала бы это дело.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в МДЦ "Артек".

Руководство "Артека", в свою очередь, заявило, что факты развращения детей не имеют никакого отношения к центру.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В свою очередь, 14 октября 2009 года министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле 2009 года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей было выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Д.ПОЛЮХОВИЧ.

19 мая заместитель генерального прокурора Виталий ЩЁТКИН сообщил газете «Сегодня», что Д.ПОЛЮХОВИЧУ изменена мера пресечения на подписку о невыезде. «Истекли 9 месяцев пребывания ПОЛЮХОВИЧА в изоляции, и, учитывая положительное поведение, следователь принял процессуальное решение отпустить его под подписку», - сообщил В.ЩЁТКИН.