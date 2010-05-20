Министр Ященко ни сном, ни духом не знал, что должен ехать с Януковичем?

Министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ не исключает, что министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО был не проинформирован о поездке Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Луганск.

Такое предположение А.ТОЛСТОУХОВ высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА о возможной отставке Ю.ЯЩЕНКО в связи с его отсутствием в Луганске на заседании регионального комитета экономических реформ.

"Министр Ю.ЯЩЕНКО сегодня принимал участие в заседании правительственного комитета, а его отсутствие в Луганске могло быть связано только с тем, что он не был проинформирован об этой поездке", - предположил А.ТОЛСТОУХОВ.

Министр Кабинета министров уточнил, что поездки Президента формируются в Администрации Президента. "Там составляются списки сопровождающих главу государства лиц, и все они информируются о таких поездках. Могло произойти какое-то недоразумение", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Луганске Президент В.ЯНУКОВИЧ в ходе заседания регионального комитета экономических реформ заявил о высокой вероятности освобождения от должности министра угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО.

Во время своего выступления В.ЯНУКОВИЧ возмутился и сообщил, что министр угольной промышленности принял решение не ехать с Президентом в рабочую поездку в Луганск, потому что имеет планы принять участие в заседании Правительственного комитета.

“Я ему (министру угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО – УНИАН) 1% оставлю. На 99% я ему укажу другое место работы”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В соответствии с национальным законодательством назначение и увольнение министров осуществляется Верховной Радой по представлению премьер-министра большинством (226) голосов депутатов.