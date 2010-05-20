Тимошенко: Янукович поставил задачу посадить меня в тюрьму

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинение Счетной палаты в необоснованном использовании ее правительством средств резервного фонда Кабинета министров и называет ее руководителя Валентина СИМОНЕНКО "марионеткой ЯНУКОВИЧА".

Текст соответствующего заявления Ю.ТИМОШЕНКО размещен на ее официальном сайте.

"Я хочу опровергнуть слова руководителя Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО. К сожалению, он является марионеткой ЯНУКОВИЧА. Каждая копейка резервного фонда Кабинета министров потрачена на государственное дело, потраченная по назначению, и за каждую копейку я готова отчитаться перед законом", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам экс-премьера, ее правительство держало страну в условиях кризиса в стабильном состоянии. "Моя "вина" только в том, что в тяжелый кризис мы вместе с вами держали страну. Моя "вина" только в том, что я своевременно в кризис выплачивала пенсии и заработные платы, делала все, чтобы страна чувствовала себя стабильно и надежно", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что следствием такой работы ее правительства стали результаты президентских выборов, во время которых ее как кандидата в президенты поддержали свыше 11 млн. избирателей. "ЯНУКОВИЧ персонально дал команду своим чиновникам сделать все, чтобы это доверие людей ко мне скомпрометировать, по сути, уничтожить. И именно поэтому сегодня дискредитируют, возбуждают уголовные дела, обвиняют неизвестно в чем. ЯНУКОВИЧ дал задачу дискредитировать меня, а еще лучше – посадить в тюрьму. Поэтому сегодня такая истерия. Но я убеждена, что справедливость, правда восторжествуют, и все станет на свои места", - заявила экс-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, председатель Счетной палаты В.СИМОНЕНКО заявил, что в 2009 году 80% средств из резервного фонда были выделены без надлежащего обоснования.

По информации Счетной палаты, в прошлом году расходы из резервного фонда почти в 2,5 раза превысили сумму ущерба, нанесенного чрезвычайными ситуациями. Кроме того, почти 70% средств резервного фонда выделялись на мероприятия, которые согласно действующему законодательству не связаны с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В Счетной палате считают, что Кабинет министров в 2009 году принимал решение о выделении средств из резервного фонда в нарушение принципов бюджетной системы Украины и руководствуясь, большей частью, необходимостью заполнения нехватки финансовых ресурсов по уже имеющимся бюджетным программам. С нарушением действующего законодательства в 2009 году были использованы свыше 1 млрд. грн. средств резервного фонда, тогда как общие расходы по резервному фонду в прошлом году составили 1,2 млрд. грн., отмечают в Счетной палате.