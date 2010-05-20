От партии Ющенко ушла вся пресс-служба
16:17, 20 мая 2010Политика
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Из-за невыплаты зарплаты
В среду пресс-служба партии "Наша Украина" в полном составе написала заявление об увольнение.
Об этом "Украинской правде" сообщил один из сотрудников исполкома партии.
По его словам, причиной увольнения стала невыплата зарплаты пресс-службе за период с марта по май 2010 года.
В исполкоме партии это объяснили временными трудностями с финансированием, сказал собеседник, отметив, что задолженность обещали погасить.
Как известно, раньше работники партии неоднократно жаловались на задолженность по зарплате.
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