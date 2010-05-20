От партии Ющенко ушла вся пресс-служба

В среду пресс-служба партии "Наша Украина" в полном составе написала заявление об увольнение.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из сотрудников исполкома партии.

По его словам, причиной увольнения стала невыплата зарплаты пресс-службе за период с марта по май 2010 года.

В исполкоме партии это объяснили временными трудностями с финансированием, сказал собеседник, отметив, что задолженность обещали погасить.

Как известно, раньше работники партии неоднократно жаловались на задолженность по зарплате.