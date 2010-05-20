В БЮТ просят Януковича ветировать закон

В БЮТ надеются, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заветирует принятый сегодня Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО.

«Надеемся, что Президент ЯНУКОВИЧ наложит вето на этот закон, потому что позитива от него никакого, а негатива – один негатив», - сказал О.ЛЯШКО.

«С принятием этого закона в Украину возвращается такое явление, как «азаровщина», - отметил депутат. По его словам, принятый сегодня провластным большинством закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно налогообложения фактически возвращает Украину во времена, когда возглавляемые тогдашним председателем ГНА Николаем АЗАРОВЫМ «эскадроны налоговой смерти заходили на любые предприятия и уничтожали их».

О.ЛЯШКО отметил, что принятые изменения позволяют налоговой инспекции делать всё, что ей заблагорассудится. «Если до сегодняшнего дня были четкие границы и объемы деятельности налоговой инспекции во время проверок, то отныне налоговики могут делать все что угодно, потому что закон не контролирует их деятельность», - сказал он.

Кроме того, народный депутат отметил, что в результате принятия этого закона будут существенно подтяты цены не только на табачные и алкогольные изделия. «Сегодняшний закон поднимает цены не только на сигареты и пиво, но и на продуктовые товары», - сказал он, добавив, что также вырастут налоги на воду и горюче-смазочные материалы, что фактически уничтожит целые отрасли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

“За” голосовали 170 народных депутатов из фракции Партии регионов, 17 – из БЮТ, 9 – из НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блока Литвина и четверо внефракционных.

Законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1000 кг.

Кроме того, данным законом отменено НДС при импорте природного газа.

Также законом повышены акцизные ставки на табак и спиртные напитки. Кроме того, повышен сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, которые входят в состав напитков. В частности, предусматривается, что такой сбор для поверхностных вод будет 21 грн. 60 коп. за один кубометр, и подземных вод – 25 грн. 20 коп.

Кроме того, предусмотрено, что нормы закона должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».