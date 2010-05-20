Налоговая подтверждает, что сестра Парубия требовала взятку

В Государственной налоговой администрации подтверждают информацию о том, что сестра народного депутата от НУ-НС Андрея ПАРУБИЯ Елена требовала взятку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя ГНАУ, начальник Налоговой милиции Виктор ШЕЙБУТ сегодня на брифинге.

«Информация о вымогательстве денег поступила в наше управление внутренний безопасности... Совместно с правоохранительными органами были проведены оперативные мероприятия и на сегодняшний день получены данные о том, что было вымогательство», - отметил В.ШЕЙБУТ.

По его словам, все материалы были переданы в Генеральную прокуратуру, «которая возбудила уголовное дело по статье «получение взятки».

Как сообщал УНИАН, 18 мая А.ПАРУБИЙ, в отношении которого прокуратура возбудила уголовное дело в связи с событиями в парламенте 27 апреля, заявил, что во Львове была арестована его родная сестра Елена. Он отметил, что узнал от источников о том, что ее обвиняют в получении взятки в 2 тысячи долларов.

Позже в милиции сообщили, что сестру А.ПАРУБИЯ Елену, работающую в одной из районных налоговых инспекций Львова, обвиняют в получении взятки.

Вечером того же дня заместитель главы Адинистрации Президента Анна ГЕРМАН в эфире “5-го канала” заявила, что Елена ПАРУБИЙ освобождена из-под стражи.

"Я не знаю, с чем связано задержание сестры А.ПАРУБИЯ, мне говорили, что там какое-то уголовное дело, но мы сделали все, чтобы ее выпустили из-под ареста и чтобы не было никаких подозрений в том, что где-то существуют какие-то попытки за брата мстить сестре", - сказала она.

"Пусть правоохранительные органы выясняют, что там произошло, была ли там взятка, в которой ее обвиняют, не было ли", - сказала А.ГЕРМАН.