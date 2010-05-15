Янукович обещает дать украинским семьям уверенность в завтрашнем дне

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Международным днем семьи.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

“Семья - это опора и надежда для каждого из нас. В семьях мы познаем родительскую защиту и материнское тепло, учимся общаться с окружающим миром и учимся жизненной мудрости. Именно в семье воспитывается будущая личность, происходит передача социального опыта, духовных ценностей и национальных традиций”, - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что Украина извечно славилась искренностью и гостеприимством семей.

“Уважительное отношение к отцу и матери, мужу и жене, любовь и забота о детях всегда были и остаются основой жизни украинской семьи”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заверил, что будет делать все возможное, чтобы украинские семьи жили в мире и согласии, чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне.