Ехануров думает, что украинский народ его заслужил

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ не видит необходимости делать политические заявления относительно президентских выборов в Беларуси. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального технического университета (Киевский политехнический институт).

«Я как прагматик, я не считаю, что нужно делать серьезные политические заявления», - сказал он. «Политически там что-то международные организации скажут, пусть себе говорят, считайте, что мы мысленно там», - добавил премьер. Он также отметил, что как первый заместитель руководителя штаба кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО в 2004 году проводил переговоры с каждым белорусским оппозиционером, приезжавшим в Украину, но сегодня он глава правительства государства, которое является соседом Беларуси.

Премьер-министр отметил, что за прошлый год Украине удалось увеличить уровень товарооборота с Беларусью в 1,7 раза. Кроме того, удалось договориться о поставках в Беларусь 2,5 млрд. кВт/ч. электроэнергии, а на следующий год Беларусь предлагает увеличить поставки до 4 млрд. «Мы все будем делать, чтобы было интересно работать с нашими соседями», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также отметил, что, возможно, и не 80% проголосовали за Александра ЛУКАШЕНКО, но 72% - цифра, которой он «верит». «Я там был, я знаю, я получаю всю имеющуюся информацию. Одно дело, как бы нам хотелось, а другое – есть реалии. Каждый народ заслуживает то правительство, тех правителей, ну и так далее по тексту», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Справка УНИАН. В Беларуси 19 марта состоялись президентские выборы. По официальным данным Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, победу на выборах одержал Александр ЛУКАШЕНКО, который набрал 83% голосов избирателей. Явка избирателей была беспрецедентной, и составила 92,6%.