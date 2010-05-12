«Наша Украина» не войдет в Комитет защиты Украины

Партия «Наша Украина» считает своей задачей координировать деятельность с Комитетом защиты Украины "в вопросах защиты национальных интересов и предоставлять Комитету всестороннюю помощь в развертывании общественного сопротивления, а не декларировать юридическое вступление в этот Комитет".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии по итогам заседания Президиума Политсовета "Нашей Украины", во время которого, в частности, рассматривался вопрос об участии партии в работе Народного комитета защиты Украины.

"Президиум" Нашей Украины "принял решение: осознавая остроту политической ситуации, с целью развертывания широкого объединенного сопротивления антиукраинским действиям власти, партия «Наша Украина» поддерживает создание и цель деятельности Народного комитета защиты Украины, организованного известными общественными деятелями, писателями и борцами за Независимость Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время обсуждения члены Президиума, в частности, отмечали, что действующей властью взят курс на "сворачивание демократии, ревизию европейского выбора Украины. Начато системное наступление на свободу слова, демонстративно унижается национальное достоинство украинцев. Ставится под иностранный контроль экономический и интеллектуальный потенциал государства". Также в «Нашей Украине» считают, что политика уступок национальных интересов создает серьезные угрозы независимости и суверенитету Украины, ее единству и целостности.

"Антиукраинскую политику правящего режима может остановить только массовое народное сопротивление, консолидированные действия большинства украинских граждан, исповедующих свободу и независимость. Одних возможностей оппозиционных политических партий для этого сегодня недостаточно. В момент, когда люди устали от политиков и политиканства, нужна широкая мобилизация всего общества. К движению сопротивления должен приобщиться каждый патриот, независимо от партийной принадлежности или идеологических предпочтений", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в «Нашей Украине» убеждены, что Комитет защиты Украины должен стать "действительно организацией объединения граждан в борьбе за демократическую европейскую Украину, а не превратиться в площадку соревнований политиков за единоличное лидерство и инструмент получения политических дивидендов".

"Наша Украина" призывает также к координации усилий в среде парламентских политических сил. Мы готовы к использованию всех парламентских форм деятельности с целью защиты национальных интересов государства совместно с такими партиями как УНП, «За Украину», «Фронт перемен», «Гражданская платформа», «Украинская платформа», УРП «Собор» и др. ", - отмечает пресс-служба.

В партии также напоминают, что по инициативе «Нашей Украины» в регионах уже в течение двух недель создаются общественные комитеты по защите Украины. В частности, такие комитеты действуют в Луцке, Львове, Ровно, Ивано-Франковске и других областных центрах.

Как сообщал УНИАН, представители внепарламентских и парламентских политических сил 10 мая в Киеве подписали акт о создании Комитета защиты Украины для координации действий в отстаивании национальных интересов страны.

Под этим документом поставили свои подписи 7 руководителей и представителей парламентских партий, в частности, Народного Руха Украины, партии «Батькивщина», Европейской партии Украины, Украинской социал-демократической партии, Партии защитников Отечества, партии “Реформы и Порядок”, “Народной самообороны”. Из внепарламентских партий инициативу поддержали ВО «Свобода», Украинская партия.

Тогда во время подписания акта речь шла о том, что руководители КУН и УНП намереваются 11 мая поставить под указанным документом свои подписи.

Кроме того, создание Комитета защиты Украины поддержали и УРП «Собор», «Наша Украина» и “Украинская платформа”, но их руководство отметило, что окончательное решение о предоставлении согласия в виде подписи будет принято на днях после заседания актива этих политических сил.

Не подписал документ и лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО.

Лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК и лидер партии “За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО отсутствовали на учредительном собрании.

Вчера, 11 мая, Украинская народная партия решила не присоединяться к Комитету защиты Украины, а продолжать формировать «реальную правую украинскую оппозицию».

По данным пресс-службы УНП, такое решение было принято на заседании правления партии.