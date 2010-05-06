ЕЦ подсчитал, сколько потеряет Украина, если поделится проливом

Председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что Украина проиграет от совместного использования Керченского пролива.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

По его словам, совместное использование Керченского пролива может стать очередной платой украинской власти за лояльность российского руководства. «Цена такого жеста доброй воли – около 180 миллионов долларов ежегодно. Политические риски такой недальновидности могут быть еще более поражающими», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя планы «привязать» делимитацию морской границы между Украиной и Российской Федерацией к вопросу совместного использования Керчь-Еникальского канала.

Политик напомнил, что линия морской границы остается неопределенной с 1991 года, однако ни один из руководителей государства не поддавался давлению России относительно совместного использования канала. «В 2003 году Россия пошла на беспрецедентный шаг, начав строительство дамбы в районе острова Тузла. Потерпев неудачу семь лет назад, сейчас Кремль решил завернуть свои намерения в новую, более привлекательную обертку», - отметил И.КРИЛЬ.

По мнению председателя «Единого Центра», экономические выгоды от совместного использования Керченского пролива для России очевидны. «На протяжении года по украинскому каналу проплывает около 9 тысяч различных судов. Большинство из них следуют в российские порты: Ростов-на-Дону, Таганрог, Ейск, что приносит в украинский бюджет значительные средства», - отметил И.КРИЛЬ.

Политик считает, что после продления срока пребывания Черноморского флота в Крыму совместное использование Керченского пролива может стать очередным шагом по приватизации полуострова Россией. «Получая канал в совместную эксплуатацию, Россия усиливает свое присутствие в регионе. Следующими проектами могут стать совместная добыча газа и нефти на шельфе Азовского моря, совместный промысел морской фауны, передача украинских портов в аренду российским компаниям. Нарастив экономические мышцы и свое присутствие в регионе, Россия может обеспечить естественную интеграцию Крыма в собственное экономическое и политическое пространство», - отметил И.КРИЛЬ.

По мнению председателя «Единого Центра», сейчас у украинской власти нет никакой необходимости решать керченский вопрос в ускоренном режиме. «Решения, которые могут иметь серьезное влияние на политическое будущее Украины, нельзя принимать под очередную праздничную дату или визит высокопоставленных должностных лиц другой страны. Они должны базироваться на осознании долгосрочных перспектив, а не на временных выгодах», - отметил политик.