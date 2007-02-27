Посиделки в УНИАН: “Частная инициатива вместо государственной программы «почетного гостя»

18:19, 27 февраля 2007
Политика
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28 лютого 17-30 -  В УНИАН состоится Открытая платформа для дебатов о современной культуре. Еженедельные посиделки в УНИАН на тему: “Частная инициатива вместо государственной программы «пребывания в качестве почетного гостя», или Украина паневропейская в Польше”. Пресс-брифинг инициаторов проекта «Украина паневропейская в Польше». 5-13 мая 2007г. в Польше пройдут Польские Встречи Европейские, 17-20 мая 2007г. состоится 52 Международная Варшавская Книжная Ярмарка на которой Украина должна быть Почетным гостем. Во время брифинга журналисты смогут узнать о том, что будет происходить в Польше с 10 по 20 мая, кто примет в этом участие и какие «выдающиеся» украинские благотворители отказали в поддержке этой инициативы? (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Нужна аккредитация. Телефоны:  486-03-30, 8-050-372-92-00, pr@msbrand.net. Регистрация на месте за служебными удостоверениями.

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