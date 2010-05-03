Ющенко: проект Путина перечеркивает все наработки Украины за 18 лет

Бывший Президент, лидер “Нашей Украины” Виктор ЮЩЕНКО призывает украинские патриотические силы принять все законные меры по защите национальных интересов, не допустить сдачи украинской стратегической собственности и предотвратить возникновение напряженности и противостояния в украинском обществе.

Об этом говорится в его заявлении по поводу предложения премьер-министра России Владимира ПУТИНА об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза», сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

По мнению В.ЮЩЕНКО, соответствующее предложение В.ПУТИНА “означает создание «Газпрома» образца времен «холодной войны», когда газ и нефть использовались как инструменты давления на всю Европу”.

«Такой имперский проект противоречит украинским национальным интересам и перечеркивает все успешные наработки Украины за последние 18 лет по интеграции украинской энергетики в цивилизованное европейское энергетическое пространство, где каждый человек имеет свободный доступ к энергии по справедливым правилам и нормам”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, “это путь к возобновлению в украинском, а, следовательно - европейском энергетическом секторе, коррупции и диктата монополиста».

При этом он отметил, что «ранее подобные предложения от российской стороны не могли быть озвучены, потому что в Украине их никто бы даже не слушал”. “Нынешняя же власть в Украине, - сказал Президент Украины 2005-2010 годов, - к сожалению, готова рассматривать предложения, а в действительности – указания, по которым у украинцев хотят забрать национальную собственность, создававшуюся десятилетиями тяжелого труда многих поколений наших граждан и являющуюся ключевым инструментом утверждения украинской государственности».

По его мнению, «начало этому процессу рейдерского захвата украинской ГТС было положено во время подписания кабальных для нашего государства газовых контрактов 19 января 2009 года», а «сегодня эта игра без правил получает продолжение на новом качественном уровне».

Президент Украины 2005-2010 годов отмечает: «В случае реализации инициативы ПУТИНА по созданию нового «Газпрома» украинцам не найдется в нем места».

«Сегодня, после антигосударственного решения Верховной Рады Украины 27 апреля 2010 года о фактически вечном базировании ЧФ РФ на нашей территории, практически очевидно, что вместе с газпромовскими инженерами и техниками на предприятия ГТС по всей территории нашего государства придут российские гарнизоны для так называемой защиты российских граждан и собственности на украинской территории. Такой потенциальный сценарий полностью укладывается в логику современной российской военной доктрины и угрожает государственности Украины», - предостерегает В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что нынешняя украинская власть не имеет права допустить подобного развития событий с непрогнозируемыми последствиями.

В.ЮЩЕНКО также призвал “иностранных партнеров, в первую очередь в Европейском Союзе, не допусти нового монопольного диктата на европейском континенте и не быть пассивными наблюдателями за процессом, который угрожает ликвидации Украинского государства и создает непредсказуемый источник напряженности в центре Европы».