В Нашей Украине считают, что коалиция строит мост от улицы Грушевского до Луны

Заявления представителей коалиции относительно возможности проведения досрочных выборов Президента связаны с провалами в деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина”, об этом заявил народный депутат, член фракции “Наша Украина” Борис БЕСПАЛЫЙ, комментируя заявление члена фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА, что проведение досрочных парламентских выборов возможно лишь при условии досрочных президентских выборов.

Он отметил, что на данное время никакой законопроект о досрочных президентских выборах в парламенте не зарегистрирован. Б.БЕСПАЛЫЙ убежден, что “когда “регионалы” начнут работать над этим документом, они поймут всю нелепость этой идеи, оставят этот напрасный труд и займутся чем-то более полезным.” Депутат также отметил, что “эта законодательная инициатива вообще не заслуживает внимания”.

“Это все равно, что пообещать построить мост от улицы Грушевского и до Луны, то есть, полная бессмыслица. Потому здесь нечего и анализировать. Это просто показатель их нервного состояния, - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ. При этом он добавил, что представители коалиции пытаются “перевести стрелки с реальных проблем, которые уже создало для людей это правительство своей бестолковой политикой”.

Б.БЕСПАЛЫЙ также напомнил, что существует закон о выборах Президента Украины в котором четко выписано когда и как возможно проводить досрочные президентские выборы.

“Потому данная инициатива “регионалов” связана лишь с провалами правительства В.ЯНУКОВИЧА”, - убежден народный депутат.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, заместитель лидера фракции Партии регионов В.КИСЕЛЕВ заявил, что проведение досрочных выборов в парламент возможно лишь при условии досрочных выборов Президента. Он отметил, что будет предлагать зарегистрировать проект закона о досрочных выборах одновременно и Президента Украины, и Верховной Рады Украины.