Янукович хочет поделиться с Лукашенко опытом евроинтеграции

Между Украиной и Беларусью всегда были, есть и будут вопросы, которые требуют урегулирования как с точки зрения экономических отношений, так и с точки зрения дел других стран. «Мы всегда знали, как объединиться, чтобы защищать национальные интересы», – заявил Президент Украины Виктор Янукович, обращаясь к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в начале встречи глав двух держав в Минске.

В частности Янукович обратил внимание на вопрос работы Беларуси в направлении приближения белорусского законодательства к европейскому, и шагам, которые осуществляет Беларусь для вступления в Совет Европы. «Я знаю, что вы предпринимаете последовательные шаги для вступления в Совет Европы. Украина в этом вопросе больше продвинулась вперед, поэтому считаю, что наш опыт будет интересным для Беларуси», – цитирует Януковича пресс-служба Президента.

Он отдельно отметил, что нужно принять во внимание тот факт, что Украина в следующем году будет председательствовать в Совете Европы, и «в связи с этим открываются новые возможности».

Президент также подчеркнул, что в Украине уже осуществляется адаптация национального законодательства к европейскому.

Он также отметил, что интересным и необходимым вопросом для обоих держав, безусловно, является открытие европейских рынков.

В свою очередь, обращаясь к Виктору Януковичу, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что рад приветствовать Президента Украины на его исторической родине. А также заметил, что отношения двух государств нужно построить так, чтобы люди в обеих странах жили достойно. «Чтобы мы как европейские государства не отличались от тех стран Европы, с которыми мы граничим», – отметил Президент Беларуси.