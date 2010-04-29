В ПАСЕ не комментируют содержание разговора ее президента с Литвином

В Парламентской Ассамблее Совета Европы не комментируют содержание разговора ее президента Мевлута ЧАВУШОГЛУ с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, который состоялся 27 апреля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь президента ПАСЕ Микаэла КАТАЛАНО.

«Мы не комментируем. Это был частный разговор», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля пресс-служба В.ЛИТВИНА распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент ПАСЕ осудил «варварские действия оппозиции» во время рассмотрения в парламенте законопроекта о ратификации соглашения с Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

Народный депутат от БЮТ, член украинской делегации в ПАСЕ Сергей СОБОЛЕВ сообщил, что во время встречи представителей украинской оппозиции в ПАСЕ с президентом Ассамблеи последний заверил их в том, что никогда не пытался вмешиваться в деятельность парламента Украины или какой-либо другой страны – члена Совета Европы.