Тимошенко: так не только досрочных, но и очередных выборов не будет

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что возможность проведения досрочных выборов в Верховную Раду зависит лишь от позиции украинцев, которым не безразлична судьба государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Ровно.

«Если будет такой покой, как на кладбище, то не только досрочных, но и очередных выборов не будет», - заявила лидер оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что начала поездки по Украине ради сплочения людей в борьбе за ее будущее, ради недопущения превращения государства в российскую колонию, поскольку, по ее словам, кроме сдачи России крымской территории под базирование российского флота, команда ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА готовит еще несколько проектов с Российской Федерацией, направленных на ограничение суверенитета Украины, в частности, лишение ее энергетической независимости.