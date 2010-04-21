Фракция НУ-НС примет участие во внеочередной сессии парламента

Народные депутаты из фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» подпишутся под требованием для созыва внеочередной сессии Верховной Рады в связи с подписанием Президентами Украины и России соглашения о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота России и примут участие в таком заседании парламента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции НУ-НС.

Председатель фракции Николай МАРТЫНЕНКО также заявил, что НУ-НС будет требовать немедленного – на ближайшем заседании парламента – личного отчета Президента перед Верховной Радой относительно подписанного 21 апреля соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины на 25 лет.

Председатель фракции НУ-НС отметил, что власть открыла сезон нарушений Конституции созданием «коалиции тушек» и ее легитимизацией в Конституционном Суде, а продолжила более серьезными нарушениями, которые могут иметь далеко идущие негативные последствия для Украинского государства. По его словам, подписанное президентами двух стран соглашение не просто грубо нарушает Конституцию, но и провоцирует еще больший раскол страны, чем это было во время президентских выборов 2004 года.

«Для России продление базирования ЧФ стало бы, по-видимому, наибольшей победой в отношениях с Украиной с начала 90-х годов. Поражает поспешность, с которой украинская власть готова это обслуживать, обменивая некоторые экономические выгоды на стратегические политические уступки. А как же провозглашенный курс на евроинтеграцию? Иностранная военная база в Украине является угрозой национальной безопасности и перечеркивает шансы Украины на движение в Европу», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

«Поражают также попытки украинской власти провести де-факто конституционные изменения в обход всех процедур, сведя их к обычной ратификации, для которой нужно всего 226 голосов. Объяснение простое: в этом составе парламента конституционного большинства для такого решения никогда не наберется», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

«Наша фракция вместе с другими оппозиционными силами – как в Верховной Раде, так и внепарламентскими – сделает все возможное для того, чтобы не допустить вступления в силу неконституционного соглашения о продлении базирования ЧФ РФ в Крыму», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ будет требовать созыва внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 24 апреля, в связи с подписанием соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.