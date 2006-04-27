Владимир Кличко лишает работы горничных

Четыре дня спустя после победы над Бирдом Владимир Кличко пожаловал в редакцию немецкой газеты Bild. Интервью получилось не совсем о боксе.

Оказывается, чемпион мира среди супертяжей лучше всего расслабляется, занимаясь глажкой собственных рубашек. Поселяясь в отеле, он первым делом берет себе в номер гладильную доску и утюг. «Я люблю гладить и никого не подпускаю к своим рубашкам», - сказал украинский боксер.

Кроме того, Владимир практически лишает работы горничных, каждое утро он сам заправляет свою постель. Говорит, к этому его приучила мама. «Нет, нет, не подумайте, что я маменькин сыночек, просто считаю, что всегда нужно следовать верным советам родителей».

В то же время Кличко-младший сказал, что на то, чтобы привести себя в порядок, тратит не больше двух минут. «Знаете, моя бабушка всегда говорила мне: если ты мужчина, достаточно, что ты выглядишь чуть лучше обезьяны», пошутил Владимир.

Газета «Сегодня»