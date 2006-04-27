Когда начнет работать новый парламент

Новоизбранный состав украинского парламента, из-за задержки созыва которого уже начали волноваться украинцы, может приступать к работе. Но когда это произойдет? Каких процедур нужно для этого придерживаться? С этими вопросами газета "Поступ" обратилась к Центральной избирательной комиссии и народному депутату Украины Юрию Ключковского.

"Все будет хорошо, Верховная Рада соберется своевременно, - заверил заместитель председателя ЦИК Николай Мельник. - Парламент должны сзывать не позже чем на 30-й день со дня объявления официальных результатов выборов. А их объявили 10 апреля. Отмечаю, не обнародовали в СМИ, а объявили. Следовательно, 10 мая новая Верховная Рада должна собраться".

- Однако успеют ли до этого времени парламентарии решить необходимые организационные вопросы?

"В законе о выборах в Верховную Раду есть разночтение, - уточняет Юрий Ключковский, который, кстати, принимал участие в заседании ВАСУ. - В Конституции Украины сказано, что за начало отсчета времени до созыва парламента нужно брать момент объявления. Но в связи с судебным процессом, который очень затянулся, эту публикация вышла только 27 апреля. А закон дает 20 дней на то, чтоб депутаты зарегистрировались и придерживались всех требований несовмещения. Этот срок закончится лишь 17 мая, и только после этого может быть созвана сессия".

- Что это за требования несовмещения, о которых Вы вспомнили?

- Каждый человек, которого избрали депутатом, для того, чтобы зарегистрироваться, должен подать в Центральную избирательную комиссию соответствующие документы, которые удостоверяют, что он или она уже не работает в другом месте, не имеет другого представительского мандата и не имеет корпоративных прав, - не руководит предприятием, не входит в наблюдательный совет и тому подобное.

- А сзывает первую сессию нового созыва тоже ЦИК?

- Нет, для этого из новоизбранных депутатов создают подготовительную группу. Она перед началом сессии определяет сценарий открытия сессии и дату первого заседания. Повестку дня первого заседания также определяет она.

- Так когда, по вашему мнению, может реально собраться новый украинский парламент?

- В любом случае провести первое заседание новой Верховной Рады до 10 мая нереально. Может так случиться, что еще не всех зарегистрируют, и сессию не смогут открыть из-за нехватки депутатов в сессионном зале. Думаю, что следующий после этого вторник, 23 мая, - более вероятное время, чтобы начать работу переизбранного высшего законодательного органа страны.