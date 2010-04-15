Список видов деятельности с единым налогом "существенно сократят"

Правительство в ближайшее время планирует существенно сократить список видов деятельности, по которым разрешается работать с использованием системы единого налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на встрече с представителями европейских деловых кругов.

«В ближайшее время мы внесем предложения, достаточно существенные, которые уменьшат виды деятельности, по которым позволяется работать за счет вот этих фиксированных налогов», - сказал он.

С.ТИГИПКО также отметил, что новый Налоговый кодекс будет подготовлен в течение 3-4 месяцев, и сложность в работе над ним заключается в том, что существующая в этот момент база наработок некачественна.