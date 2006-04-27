В Минске арестованы члены „Студенческого братства” за украинский флаг

Вчера в Минске около 20-ти часов белорусская милиция арестовала трех членов Всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство”, которые в центре города принимали участие в акции белорусской оппозиции „Чернобильский шлях”. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер „Студенческого братства” Олег ЯЦЕНКО.

Как он утверждает, его товарищи не делали ничего противозаконного, только держали в руках украинский флаг. По мнению О.ЯЦЕНКО, „очевидно, завтра состоится судебное заседание”. По его словам, один из задержанных - несовершеннолетний Сергей ВОЙТКО, все задержанные являются представителями различных регионов Украины.

Как также сообщил О.ЯЦЕНКО, „Студенческое братство” будет требовать освобождения своих товарищей, и в первую очередь несовершеннолетнего. „Я уже имел телефонные разговоры по этому поводу с первым заместителем министра иностранных дел Украины Антоном БУТЕЙКО и консулом Украины в Минске Василием СЕРДЕГОЙ”, - сказал он.

По информации В.СЕРДЕГИ, он в течение часа объездил практически все райотделы милиции, и нигде не обнаружил задержанных активистов „Студенческого братства”. О.ЯЦЕНКО из этого делает вывод, что его товарищей могло задержать белорусское КГБ и сейчас допрашивает как так называемых „экспортеров революции”.

Как сообщал УНИАН, 12 марта этого года пяти членам Всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство” - участникам митинга в Минске - Фрунзенский районный суд белорусской столицы вынес приговор о лишении свободы сроком на 10 суток. Студентам было инкриминировано несанкционированное участие „в антигосударственной, антипрезидентской и антибелорусской акции под государственным украинским флагом”. После освобождения из-под стражи им был запрещен въезд на территорию Беларуси в течение ближайших 10 лет.