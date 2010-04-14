Нардепы хотят запретить «битвы экстрасенсов»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и услуг по предсказанию судьбы.

Интересно, что такая идея объединила представителей всех парламентских фракций, как о правительственных, так и оппозиционных. Среди авторов законопроекта - бютовцы Павел Унгурян, Валерий Дубиль, нунсовец Юрий Бут, регионал Григорий Смитюх, коммунисты Светлана Шмелева и Евгений Царьков и литвиновец Николай Рудченко.

Нардепы предлагают ввести административную ответственность за деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, предсказателей будущего, а также распространение информации и материалов, проведение массовых мероприятий при участии экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и мероприятий по предоставлению услуг по предсказанию судьбы - штраф от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Штраф за повторную попытку гадания, согласно законопроекта, будет расти до ста пятидесяти - трехсот необлагаемых минимумов.

Также нардепы предлагают запретить рекламу услуг и деятельности экстрасенсов, знахарей, ворожей и хиромантов, рекламу фильмов, телепередач, массовых мероприятий и индивидуальных консультаций от “граждан со сверхспособностями”. Прописать в законе о СМИ, что пропаганда такой деятельности в печати является злоупотреблением свободой печатных СМИ.

А также запретить трансляции на телеканалах “передач и программ или видеосюжетов при участии экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и таких в которых демонстрируются услуги по предсказанию будущего (судьбы), кроме документальных фильмов, которые рассказывают о негативном влиянии экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и услуг по предсказанию будущего”; “трансляции художественных и документальных передач и программ или видеосюжетов в которых экстрасенсы, ворожеи, хироманты, демонстрируют свою деятельность, а также профессиональные способности, методики, обряды, и услуги по предсказанию судьбы предоставляют консультации, советы...”