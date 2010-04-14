Кириленко не успокоится, пока не отправит Табачника в отставку

Депутатская группа «За Украину!», которая входит в состав фракции НУ-НС, будет требовать, чтобы Верховная Рада вернулась к рассмотрению вопроса об отставке министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, и не успокоится, пока не достигнет цели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны ВР заявил народный депутат, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Антиукраинский министр должен быть отправлен в отставку и мы всё равно этого добьемся», - сказал он.

Как отметил В.КИРИЛЕНКО, трудно переоценить последние достижения этого «псевдоминистра».

В частности, по словам народного депутата, именно благодаря действиям Д.ТАБАЧНИКА, отменен экзамен по украинскому языку при вступлении в вузы, отменено тестирование по украинскому языку в выпускных классах школ, отменено обязательное внешнее оценивание на государственном языке.

Кроме того, по словам В.КИРИЛЕНКО, Д.ТАБАЧНИК пытается цензуровать учебники по истории и отменить обязательный дубляж иностранных фильмов на украинский язык.

В свою очередь, первый заместитель Комитета ВР по вопросам образования, народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ отметил, что такое заявление В.КИРИЛЕНКО является маргинальным. «Такие заявления делают маргиналы, которые совершенно не разбираются ни в системе образования, ни в системе науки», - сказал он.

Депутат отметил, что министр образования согласовывает свои шаги как с педагогами, так и с коалицией, которая выдвинула его на эту должность. «Мы поддерживаем действия министра, поскольку они в состоянии существенно реформировать сферу образования и вывести ее на высший европейский уровень», - сказал М.ЛУЦКИЙ.