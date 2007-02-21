Журналистам не разрешили задавать Лужкову неудобные вопросы

В Симферополе сегодня между пресс-службой мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА, прибывшего с визитом в Крым, и украинскими журналистами возникла словесная перепалка из-за того, что пресс-служба попыталась пресечь попытки работников масс-медиа задать Ю.ЛУЖКОВУ не очень приятные вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, перед коротким брифингом Ю.ЛУЖКОВА представители его пресс-службы поинтересовались у журналистов, кто какой вопрос будет задавать, и кто какое издание представляет, на что работники СМИ ответили, что будут спрашивать то, что им интересно.

В частности, ряд журналистов заявили в беседе с представителями пресс-службы Ю.ЛУЖКОВА, что хотели бы услышать мнение мэра Москвы относительно вчерашнего заявления народного депутата из фракции "Нашей Украины" Лилии ГРИГОРОВИЧ, которая назвала Ю.ЛУЖКОВА "динозавром" и "птеродактилем". На что представители пресс-службы сказали, что брифинг будет короткий - максимум два-три вопроса, при этом вопрос по поводу высказываний Л.ГРИГОРОВИЧ задавать не надо. Крымские журналисты выразили возмущение и решили, что теперь из принципа зададут вопрос по поводу "динозавров" и "птеродактилей". В свою очередь, представители пресс-службы Правительства Москвы посоветовали украинским журналистам "немножко научиться политической культуре".

Кроме того, ряд журналистов слышали, что представители пресс-службы Ю.ЛУЖКОВА созвонилось с руководством телеканала НТВ, крымский журналист которого активно хотел узнать мнение мэра Москвы относительно высказываний Л.ГРИГОРОВИЧ в его адрес. В итоге этот вопрос так и не удалось задать, вместо него был задан вопрос по поводу того, что Ю.ЛУЖКОВ думает о Дне родного языка, который отмечается сегодня.

В комментарии корреспонденту УНИАН присутствовавший на брифинге Ю.ЛУЖКОВА глава Комитета по мониторингу свободы прессы в Крыму, журналист Владимир ПРИТУЛА заявил, что позиция пресс-службы мэра Москвы "просто поразительна". "Журналисты уже отвыкли от таких вещей и, если даже бывают робкие попытки отдельных высокопоставленных чиновников от пресс-службы Президента или премьера Украины рассказывать крымским журналистам, какие им вопросы лучше задать, то это сразу пресекалось на корню, а здесь настолько нагло звучали требования задавать или не задавать вопросы - причем вопросы совсем не принципиальные, не судьбоносные", - подчеркнул В.ПРИТУЛА. Он также добавил, что его "поражает, что пресс-секретарь (Ю.ЛУЖКОВА - УНИАН) звонит руководителю российского телеканала, и телеканал резко изменят редакционное задание и вопрос отменяет". "Это действительно напомнило ранние времена последнего пресс-секретаря Президента КУЧМЫ, тогда еще что-то похожее было, - сказал руководитель Комитета по мониторингу свободы прессы в Крыму. - Обошлось без скандала, слава богу, но это такой рецидив. Украинские журналисты уже забыли такие вещи (фильтрацию вопросов пресс-службами чиновников - УНИАН)".

Как сообщали ряд СМИ, накануне визита в Крым Ю.ЛУЖКОВА Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, что "Наша Украина" призывает мэра Москвы отказаться от антиукраинских высказываний в ходе его поездки в автономию. По словам Л.ГРИГОРОВИЧ, визит Ю.ЛУЖКОВА в Крым не будет содействовать укреплению российско-украинских отношений. При этом народный депутат отметила, что считает Ю.ЛУЖКОВА "динозавром" и "птеродактилем". "Мезозойская эра птеродактилей Лужковых, таких динозавров, уходит. Хотя эти динозавры до сих пор не осознали, что есть украинский народ и суверенное государство Украины", - заявила Л.ГРИГОРОВИЧ.