В Лавре откроется Пасхальная выставка древней иконописи

20:14, 26 апреля 2006
Политика
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17-00 -  В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике состоится открытие Пасхальной выставки древней иконописи из частных коллекций Алексея Звеняцкого, Евгения Волкова,  Михаила Селезнева,  Виктора Шебалина, Николая Кошуна и современной иконописи и религиозной живописи “Да святится имя Твое” (ул. Январского восстания .21,корпус 20, галерея “Неф”).

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