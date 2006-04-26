В Лавре откроется Пасхальная выставка древней иконописи

17-00 - В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике состоится открытие Пасхальной выставки древней иконописи из частных коллекций Алексея Звеняцкого, Евгения Волкова, Михаила Селезнева, Виктора Шебалина, Николая Кошуна и современной иконописи и религиозной живописи “Да святится имя Твое” (ул. Январского восстания .21,корпус 20, галерея “Неф”).

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