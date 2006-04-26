Луценко задержит людей Витренко, чтоб они ее не убили

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает в ближайшее время задержать людей из окружения лидера блока “Народная оппозиция” Наталии ВИТРЕНКО, которые причастны к совершению разного рода правонарушений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Киеве в интервью журналистам.

«В ближайшее время мы будем иметь задержания людей, которые, прикрываясь идеями близких к этому блоку (Наталии Витренко «Народная оппозиция» - УНИАН), совершали разные, в том числе криминальные деяния», - сказал министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНО добавил, что в ближайшее время «вы услышите первые сигналы того, что я был прав, когда говорил, что Н.ВИТРЕНКО под своими знаменами и лозунгами хочет провести к власти организованную политическую группировку Макса Бешеного (российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, который объявлен правоохранительными органами Украины в розыск – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО публично дважды, 31 марта и 4 апреля, заявлял, что готов предоставить охрану лидеру Блока «Народная оппозиция» Н.ВИТРЕНКО, поскольку не исключает, что на нее может быть совершено покушение – из-за проигрыша Блока на выборах 26 марта - со стороны лиц, которые осуществляли финансирование ее предвыборной кампании.

«Я официально предлагаю ей охрану от МВД, поскольку организованная политическая группировка, которую она должна была привести в парламент, пролетела, и это очень опасно для ее жизни», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. В этом контексте он также отметил: «Не я же виноват, что она на финише своей политической карьеры вдруг возглавила организованную политическую группировку Макса Бешеного.

Кроме того, во время избирательной кампании Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что в списке кандидатов в народные депутаты от блока Н.Витренко были бывшие сотрудники МВД Олег САЛО и Василий ВАРЦАБА, которые находятся в государственном и международном розыске.