Правозащитники: министр МВД проигнорировал Януковича
Увольнения продолжаются
Правозащитники обеспокоены отсутствием реакции министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА на критику, высказанную Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по поводу сокращения работников аппарата МВД, которые занимались правами человека.
Об этом говорится в открытом письме Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), которым располагает УНИАН.
Правозащитники отмечают, что 29 марта на сайте Президента Украины было обнародовано сообщение о встрече главы государства с министром внутренних дел, во время которой В. ЯНУКОВИЧ назвал «непродуманным» решение о сокращении той части аппарата МВД, которая занимается правами человека. Президент подчеркнул, что надо расширять меры по защите прав человека, а не наоборот.
"Прошли вторые сутки, но, как ни странно, нет никакой информации о реакции министра внутренних дел на критику Президента", - отмечают в УХСПЧ.
Правозащитники обеспокоены тем, что приказ об увольнении 26 региональных представителей Департамента мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел не отменен. "Это видно из того, что у региональных представителей продолжают забирать оргтехнику, служебные автомашины, выгонять из кабинетов, где они работали, утверждая, что они уволены, хотя с приказом об увольнении никто из них не ознакомлен. Фактически, увольнение происходит с нарушением законодательства", - констатируют в правозащитной организации.
"Мы обеспокоены настойчивостью министра внутренних дел в сворачивании программ по обеспечению прав человека в Министерстве, даже не смотря на четкую оценку Президентом таких действий", - говорится в открытом письме.
Правозащитники призывают А. МОГИЛЕВА "срочно отменить приказ о сокращении департамента и обеспечить людям нормальные условия труда".
Справка УНИАН: Украинский Хельсинский союз по правам человека - ассоциация общественных правозащитных организаций, целью которой является содействие практическому выполнению гуманитарных статей Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1975 года, других международных правовых документов, принятых на его развитие, а также всех других обязательств Украины в сфере прав человека и основных свобод. Союз был создан 1 апреля 2004 года и объединяет 23 правозащитные организации из разных регионов Украины.