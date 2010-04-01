Бютовцы уже угрожают заблокировать парламент

Фракция БЮТ не исключает, что во время вечернего пленарного заседания заблокирует работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, в 15.00 состоится заседание фракции БЮТ, на котором будет решаться вопрос о дальнейших действий фракции в связи с попыткой Партии регионов решить кадровые вопросы в парламентских комитетах исключительно в свою пользу.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что, к сожалению, фракция Партии регионов не слышит представителей оппозиции и не прислушивается к их требованию перераспределить комитеты.

“Кроме того, нас не слышит и начинает уже запугивать даже спикер. Например, он сказал такую фразу: “Посмотрим, как вы будете действовать и что вы будете говорить, когда в Комитет по Регламенту поступят представления от Генеральной прокуратуры”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, таким образом уже начались запугивания и угрозы.

“Поэтому мы собираем фракцию на 15 часов и будем принимать решение, как нам действовать дальше. Я не исключаю, что наша фракция будет действовать таким образом (блокировать – УНИАН), чтобы решить эту проблему”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.