Николай Катеринчук про императивный мандат, бюджет и двухпартийную систему

Депутат Верховной Рады Украины Николай КАТЕРИНЧУК будет инициировать признание неконституционными некоторых положений закона об императивном мандате депутатов местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК сообщил на пресс-конференции в Виннице.

„Я считаю данный закон большим злом для развития демократии в Украине. В этом законе есть неконституционные статьи. И я был инициатором сбора подписей депутатов от „Нашей Украины” для представления в Конституционный Суд о признании их неконституционными”, - сказал он.

По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, неконституционны в законе прямой запрет депутатам обращаться в суд в случае лишения их мандата, пока они не получат какое-либо решение от руководства своей партии, а также обратная сила данного закона.

„Я считаю, и говорил с Юлией ТИМОШЕНКО о том, что нужно наводить порядок внутри БЮТа, но не втягивать в этот процесс все общество. Я согласен с Ю.ТИМОШЕНКО в том, что то, что делает большинство депутатов не отвечает интересам общества, но мы можем предложить законные, конституционные механизмы, которые бы позволили и БЮТ и другой политической партии влиять на внутрипартийную дисциплину среди своих депутатов”, - отметил депутат.

Н.КАТЕРИНЧУК аявляет о готовности „разработать и представить на рассмотрение Верховной Раде такие изменения в действующее законодательство, а также инициировать возвращение к выборам местных депутатов на мажоритарной основе”.

Николай КАТЕРИНЧУК считает 15 статей государственного бюджета на 2007 ухудшающими положение населения Украины и планирует обжаловать их в Конституционном Суде. Депутат отметил, что это в первую очередь касается социальных льгот и социальной нагрузки. „Поэтому на ближайшей неделе мы сделаем представление в Конституционный Суд для приостановления действия таких положений госбюджета-2007”, - добавил он.

По мнению депутата, „переход Украины к двухпартийной системе может привести к монополизации власти в стране”. По его словам, переход к двухпартийной системе - это первый шаг до однопартийной системе. „Ведь политической силе-победителю никто не сможет помешать повысить проходной барьер на следующих выборах, скажем до 25-30%, и тогда следующие выборы позволят ей монополизировать власть”, - сказал он.

По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, такое развитие событий „может привести к продолжительной диктатуре, что опасно для демократического развития Украины”.

Депутат считает, что существование двухпартийной системы возможно в президентских республиках, или в странах, с устойчивым демократическим развитием. „Для молодых демократий, таких, как Украины – это опасная вещь”, - заметил Н.КАТЕРИНЧУК.