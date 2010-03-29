Янукович выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с взрывами в московском метро.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«С чувством глубокой скорби в Украине узнали о трагедиях, которые произошли в результате взрывов в московском метро и привели к многочисленным человеческим жертвам”, - говорится в соболезновании.

“В нашей стране разделяют боль тяжелой и непоправимой потери, постишей Российскую Федерацию”, - отметил Президент Украины.

От имени народа Украины и от себя лично В.ЯНУКОВИЧ выразил Д.МЕДВЕДЕВУ, семьям погибших и всему дружественному российскому народу самые искренние соболезнования.

Как сообщал УНИАН, в результате двух взрывов в московском метро погибли, по предварительным данным, 35 человек. По факту взрывов возбуждено уголовное дело по статье “терроризм”.