У Ющенко с Немцовым “любовь, только тайная”

Орден Ярослава Мудрого, которым Ющенко наградил Бориса Немцова, экс-советник Президента вчера получил в посольстве Украины в Москве. Сам Немцов в интервью УНИАН отсутствие официальной церемонии объяснил объективными причинами: Президент Украины не хотел лишний раз дразнить свой российский коллегу Владимира Путина.

“Вчера я был в посольстве Украины в Москве, - сказал Борис Немцов, - и меня наградили орденом Ярослава Мудрого. Ющенко своим указом наградил. Так это любовь, только тайная. Ведь впереди у Ющенко - визит в Россию”.

В ответ на замечание корреспондента УНИАН, зачем опять дразнить Путина Немцовым?, Борис Ефимович заметил: “Да, не то слово. Орден красивый, и это для меня большая честь. Но факт остается фактом. Я не советник, но я союзник. И я нисколько не опечалился, даже где-то его понял, и готовый ему (Виктору Ющенко – УНИАН) всячески помогать”.

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