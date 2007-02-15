Турчинов: заявления Ахметова показывают серьезный кризис в Партии регионов

Заявления представителя Партии регионов Рината АХМЕТОВА об объединении с Блоком Юлии Тимошенко являются признаком наивной фантазии и свидетельствуют о серьезном кризисе в Партии регионов.

Об этом говорится в комментарии Блока Юлии Тимошенко, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

В сообщении отмечается, “Блок Юлии Тимошенко выступает за полное отделение капитала от власти, устранение от управления государством кланов и мафии, тогда как команда ЯНУКОВИЧА-АХМЕТОВА стремится возродить господство теневого капитала и вернуть зависимость власти от мощных корпораций”.

БЮТ также отмечает: “У нас разные мировоззрения, разная цель, разные методы политической деятельности. Мы не имеем никаких общих интересов. Наша политическая сила стремится построить свободное демократическое общество, а клан ЯНУКОВИЧА-АХМЕТОВА - лишь отреставрировать кучмизм и окунуть страну в бездну тоталитарного правления”.

“Мы не обращаем внимания на мечты команды ЯНУКОВИЧА и АХМЕТОВА об объединении, и будем решительно и бескомпромиссно отстранять их от власти”, - подчеркивает БЮТ и отмечает: “Защищать народ от такой команды – наша первоочередная задача”.

В то же время один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ отметил: “Заявление АХМЕТОВА свидетельствует о серьезном кризисе в Партии регионов и о стремлении скрыть фатальные провалы правительства ЯНУКОВИЧА”. Он также подчеркнул: “Нам такое объединение не нужно. Мы не берем пленных. Нас устроит только их полная капитуляция в форме отставки правительства ЯНУКОВИЧА, роспуска антикризисной коалиции и досрочных выборов в парламент”.

Как сообщалось, сегодня Р.АХМЕТОВ, находясь в Донецке, заявил, что отлично воспринимает объединение Партии регионов с БЮТ и считает, что это выведет страну на качественно новый уровень. «Когда две силы объединяются ради ценностей, которые выведут страну на качественно новый уровень, я это воспринимают отлично», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Комментируя эти заявления, народный депутат, член фракции “Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ назвал их реакцией на объединительный процесс в помаранчевом лагере.