Азаров и Путин назначили встречу на четверг

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и премьер-министр России Владимир ПУТИН проведут 25 марта встречу в Москве.

Об этом журналистам сегодня сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ по результатам телефонного разговора В.ПУТИНА с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«В ходе состоявшейся беседы стороны затронули текущие вопросы взаимодействия двух стран, а также условились провести в четверг 25 марта в Москве двухстороннюю рабочую встречу на уровне премьер-министров», - сообщил С.ПЕСКОВ.