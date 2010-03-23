Тимошенко откроет свои карты в пятницу

Первое заседание оппозиционного правительства планируется провести в пятницу, 26 марта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил премьер-министр оппозиционного правительства, заместитель лидера фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, заседание оппозиционного правительства состоится в открытом режиме с участием представителей средств массовой информации. С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что на первом заседания будут окончательно представлены все вице-премьер-министры и министры, которые войдут в состав оппозиционного правительства. В то же время он отказался назвать их имена и фамилии. “Они будут объявлены прямо во время заседания. Мы пригласим прессу, и это будет открыто заседание”, - сказал он.

С.СОБОЛЕВ также заметил, что на заседании планируется обсудить три блока вопросов. В частности, это касается вопроса сохранения государственной собственности, ситуации в нефтегазовой сфере в связи с заявлением нынешней власти о создании газового консорциума. Кроме того, добавил оппозиционный премьер-министр внимание оппозиционного правительства будет уделено социальным вопросам, а именно выполнению обещаний правительства об увеличении социальных выплат, которые на сегодняшний день не выполняются. “Это те три блока вопросов, которые включены непосредственно в повестку дня”, - сказал он. С.СОБОЛЕВ также добавил, что предусматривается обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг Минобразования и тех реформ, которые планирует осуществить новая власть.

Как сообщал УНИАН, планируется, что в составе оппозиционного правительства будет четыре вице-премьер-министра, в частности, народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир СТРЕТОВИЧ (лидер ХДС), народный депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН (лидер Партии защитников Отчизны), вице-премьер-министр, министр иностранных дел - член фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК (лидер НРУ), вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам – член фракции НУ-НС Олесь ДОНИЙ (группа "Народная самооборона").

Должность министра оппозиционного Кабинета Министров может занять член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ; министра региональной политики и развития, который будет заниматься также проблемами ЖКХ, - член фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО.

Министерство экономики и инфраструктуры (в который будет включен Фонд государственного имущества), как ожидается, возглавит член фракции НУ-НС Александр БОНДАРЬ; Министерство здравоохранения - депутат от БЮТ Сергей ШЕВЧУК; Министерство образования и науки - депутат от БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО; Министерство сельского хозяйства - лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Министром обороны планируется назначить члена фракции БЮТ Николая ПЕТРУКА; министром культуры - депутата от БЮТ Игоря ГРЫНИВА; министром труда и социальной политики - депутата от БЮТ Андрея ПАВЛОВСКОГО; министром энергетики - Александра ГУДЫМУ.

Планируется, что член фракции НУ-НС Ольга ГЕРАСИМЬЮК станет министром семьи и молодежи, член фракции БЮТ Остап СЕМЕРАК - министром спорта, туризма и Евро-2012, член фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ - министром внутренних дел.