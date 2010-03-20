В ПР уже определились, когда хотят проводить местные выборы
16:14, 20 марта 2010Политика
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Проект постановления внесен в ВР
Регионал Валерий Коновалюк считает оптимальным проведение местных выборов 07 ноября 2010 года. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления №6077-2 о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году.
Документ зарегистрирован в аппарате Верховной Рады.
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