В ПР уже определились, когда хотят проводить местные выборы

Проект постановления внесен в ВР

Регионал Валерий Коновалюк считает оптимальным проведение местных выборов 07 ноября 2010 года. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления №6077-2 о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году. Документ зарегистрирован в аппарате Верховной Рады.

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