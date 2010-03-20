Азаров требует от Черновецкого прекратить поборы с бизнеса в Киеве

Премьер-министр Николай АЗАРОВ требует кардинально упростить разрешительную систему для учреждения и ведения бизнеса, в частности, по подключению к сетям электроснабжения, газа, воды.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом он заявил во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития города Киева.

Н.АЗАРОВ отметил, что в Киеве необходимо избавиться от такого позорного явления, как поборы, о котором сегодня знают все, в частности, в сфере обеспечения инфраструктуры - при подключении к системам электро-, газо-, водоснабжению.

По словам премьера, все проблемные вопросы должны быть урегулированы на законодательном уровне и скоординированы на уровне министерств и ведомств, городской власти.

«Необходимо конкретно поработать над таким решением, и чтобы оно было четким и понятным, и главное – чтобы работало на то, чтобы жизнь людей в Киеве улучшалась», - подчеркнул глава правительства.