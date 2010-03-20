Турчинов сформулировал главную проблему Украины

Главной послевыборной проблемой страны является стремительное формирование абсолютной и безальтернативной власти Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом заявил бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ в интервью «Зеркалу недели».

По его словам, Президент замкнул на себя всю исполнительную вертикаль, ориентируясь в первую очередь на полную лояльность назначенных управленцев и их готовность выполнять команды.

«Главная проблема, к которой нельзя относиться поверхностно и шапкозакидательски, состоит в том, что сегодня в стране очень быстрыми темпами формируется абсолютная власть Виктора ЯНУКОВИЧА. Безальтернативная власть. И это основной риск сегодняшней ситуации», - считает А.ТУРЧИНОВ.

«ЯНУКОВИЧ лично сформировал Кабмин, лично расставил силовиков, и в ближайшие дни полностью замкнет исполнительную вертикаль», - отметил политик.

Качество нового правительства бывший первый вице-премьер оценивает скептически.

«Даже внутри команды ЯНУКОВИЧА есть более профессиональные люди нежели те, кто по какому-то абсолютно непонятному кастингу получили портфели министров. То есть ключевой миф о команде профессионалов начинает рассеиваться», - считает А.ТУРЧИНОВ.

Он также уверен, что кадровый голод новой властной команды подтолкнет к тому, что при заполнении вакансий будет учитываться исключительно личная преданность кандидатов.

«В этом плане довольно показателен Крым, где у ПР не нашлось ни одного «профессионала», достойного занять пост того же премьера автономии. В результате народный депутат Василий ДЖАРТЫ, имеющий донецкую, а не крымскую прописку, занял этот почетный пост. Я предполагаю, что похожая ситуация будет и в других областях. При этом основной критерий отбора «профессионалов» - полная лояльность и готовность выполнять команды президента», - добавил соратник Юлии ТИМОШЕНКО.

При этом А.ТУРЧИНОВ сомневается, что у крупного украинского капитала будет возможность сдерживать В.ЯНУКОВИЧА.

«В чем на самом деле проблема абсолютной власти? В том, что с какого-то момента человек, который пользуется властью, перестает интересоваться мнением собственных команд, в том числе и олигархов, приведших его за руку на этот олимп. Я думаю, что через месяц-другой Виктор Федорович простит всех, кому должен. У нас есть пример соседней страны. Там бизнес тоже думал, что затеял свою игру», - отметил А.ТУРЧИНОВ.