Азаров: правительство даст больше самостоятельности регионам

Действующее правительство намерено серьезно предоставить больше самостоятельности регионам Украины.

Об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с административно-хозяйственным активом Донецкой области, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

По словам Н.АЗАРОВА, правительство поддерживает принципы максимальной самостоятельности регионов и максимальной передачи им всех полномочий, которые свойственны местной власти. «Вообще я думаю о том, чтобы в бюджете заложить норму - все дополнительные доходы, которые область собрала, оставлять в распоряжении области", - отметил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что новое правительство будет выполнять все ранее заключенные с регионами соглашения, в том числе и подписанные предыдущим правительством. «Много чего было подписано до нас. Однако если мы стремимся восстановить доверие, мы должны четко выполнять обязательства, как бы тяжело ни было», - сказал он.

В свою очередь председатель облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК в ходе встречи с административно-хозяйственным активом Донецкой области напомнил о том, что Донецкая область выиграла судебный иск к правительству Юлии ТИМОШЕНКО за невыполнение подписанного между правительством и областью соглашения о региональном развитии. «Мы понимаем, что в условиях кризиса соглашение должно быть пересмотрено и, думаю, пойдем на мировое соглашение, если найдем взаимопонимание», - отметил глава облгосадминистрации.