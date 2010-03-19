Рябченко сел в кресло главы Фонда госимущества

В соответствии с приказом Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) от 18 марта 2010 года Александр РЯБЧЕНКО приступил к исполнению обязанностей главы ФГИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, А.РЯБЧЕНКО приступил к исполнению обязанностей главы фонда «до принятия Верховной Радой решения о назначении главы Фонда государственного имущества и в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 17 марта 2010 года «О временном возложении исполнения обязанностей главы ФГИ на А.РЯБЧЕНКО».

До этого назначения А.РЯБЧЕНКО занимал должность директора Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций.