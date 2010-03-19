Рябченко сел в кресло главы Фонда госимущества
11:59, 19 марта 2010Политика
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|Александр РЯБЧЕНКО
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.
Согласно сообщению, А.РЯБЧЕНКО приступил к исполнению обязанностей главы фонда «до принятия Верховной Радой решения о назначении главы Фонда государственного имущества и в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 17 марта 2010 года «О временном возложении исполнения обязанностей главы ФГИ на А.РЯБЧЕНКО».
До этого назначения А.РЯБЧЕНКО занимал должность директора Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций.
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