У Табачника нет слов: миноброзования выжжено дотла

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что его предшественник Иван ВАКАРЧУК оставил ему в Министерстве образования и науки “разрушительное наследство”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

“Наследство в министерстве оставлено не просто ужасное, а разрушительное. Министерство выжжено дотла”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, за время деятельности предыдущего министра накопились долги за учебники. “Если кто-то сегодня попробует печатать учебники в этом году, то счета министерства будут арестованы. Это деятельность, так сказать, патриотических (сил). Если их считать украинскими, то я не знаю тогда, какие будут антиукраинские. Более 30 млн. грн. за учебники не возвращено”, - уточнил он.

Кроме того, сказал Д.ТАБАЧНИК, учебники для девятого класса начали передавать в школы лишь в декабре 2009 года. “Каким образом работали школы четыре месяца без учебников, я не знаю. Не объявлен конкурс на учебники, не профинансированы всеукраинские ученические олимпиады. Это то, что должно состояться в марте-апреле. За два года не куплен ни один школьный автобус для детей из сельской местности, и много-много других государственных программ просто остановлены”, - заявил Д.ТАБАЧНИК.

“Я был пессимистом, но то, что увидел... Если вы считаете эту деятельность профессиональной, то у меня просто нет слов, чтобы это оценить”, - добавил министр.