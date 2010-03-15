Польский эксперт думает, что Тимошенко «сгорела»

У лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО минимальные шансы выиграть следующие парламентские выборы, сказал корреспонденту УНИАН в Польше аналитик Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он обратил внимание на малую эффективность экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО после проигрыша президентских выборов. "Ее действия после проигрыша были удивительно неконкретными и неэффективными, и какими-то затерянными", - сказал польский эксперт.

"Мое впечатление, что она после этих выборов сгорела: имею в виду психически, а не политически", - добавил А.ШЕПТИЦКИЙ.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО, скорее всего, будет апеллировать к нелегитимности создания новой парламентской коалиции с участием отдельных депутатов, но не найдет широкой поддержки среди общественности и международного сообщества, которое готово "закрыть глаза" на определенные нарушения ради стабильности в Украине.

Как считает А.ШЕПТИЦКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО может занять выжидательную позицию в надежде на ошибки новой власти, которые приведут к потере популярности. Однако здесь она в борьбе за власть «столкнется с новыми политическими лидерами (Сергеем ТИГИПКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ), которые могут отобрать голоса тех, кто ее поддерживал», добавил эксперт.

В то же время, по его словам, не стоит однозначно отбрасывать шансы Ю.ТИМОШЕНКО позже вернуться в большую политику, ведь Виктору ЯНУКОВИЧУ после поражения на президентских выборах в 2004 году «не многие давали шансы стать Президентом одного из наибольших государств Восточной Европы».