Ющенко внёс изменения в состав СНБО
19:13, 12 февраля 2007Политика
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Василий Онопенко заменит сразу двух министров, если будет не против
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны министра экономики Владимира МАКУХУ и министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО.
Кроме того, Президент ввел в состав СНБО председателя Верховного Суда Василия ОНОПЕНКО (по согласию), говорится в Указе Президента, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.
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