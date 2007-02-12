Ющенко внёс изменения в состав СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны министра экономики Владимира МАКУХУ и министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО.

Кроме того, Президент ввел в состав СНБО председателя Верховного Суда Василия ОНОПЕНКО (по согласию), говорится в Указе Президента, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.